Tennis

Tennis : Après sa victoire contre Medvedev, Djokovic envoie un message à la nouvelle génération !

Publié le 21 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur pour la neuvième fois de sa carrière à l’Open d’Australie, Novak Djokovic espère encore gagner des titres pendant un bon moment, malgré la pression de la nouvelle génération de tennismen.

Ce dimanche, Novak Djokovic a remporté son neuvième Open d’Australie en s'imposant en trois sets face à Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2), lui permettant de conserver son invincibilité en finale du tournoi australien. Un trophée de plus en Grand Chelem pour le Serbe qui lui permet de se rapprocher des deux géants que sont Roger Federer et Rafael Nadal (20 titres en Grand Chelem tous les deux, 18 pour Djokovic désormais). Malgré la pression de la nouvelle génération de tennismen (Thiem, Medvedev, Zverev...), Djoker arrive à s’imposer et conforter un peu plus sa place de numéro 1 au classement ATP. Cependant, Djokovic sait que ce n’est qu’une question de temps avant qu'il ne se fasse dépasser par les plus jeunes.

« Ce n'est qu'une question de temps. Mais espérons que ce ne soit pas pour tout de suite »