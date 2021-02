Tennis

Tennis : Critiques, blessure... La réponse cinglante de Novak Djokovic !

Publié le 21 février 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 21 février 2021 à 17h40

Alors qu'il s'est adjugé l'Open d'Australie, Novak Djokovic s'est par la suite exprimé sur la blessure avec laquelle il a joué durant cette quinzaine. Quoiqu'en disent les critiques, le numéro un mondial a affirmé avoir répondu de la meilleure des manières, en performant sur les courts.

Impérial, Novak Djokovic a remporté le 18e titre en Grand Chelem de sa carrière en s'imposant en trois sets face à Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2) en finale de l'Open d'Australie. Une victoire sans appel, qui a eu le don de le satisfaire, et qui n'est autre que le symbole d'une réponse forte aux critiques auxquelles il a dû faire face. D'une part avant la compétition, concernant les conditions dans lesquelles les joueurs et les joueuses engagés étaient placés en quarantaine, mais aussi et surtout au niveau de sa blessure. Touché aux abdominaux, le Serbe s'était montré inquiet quant à la suite de la compétition avant de finalement déroulé sur les courts, ce qui a eu le don de créer une polémique. Après sa victoire, Novak Djokovic a tenu à répondre, avec des mots cette fois, à toute cette histoire.

« Il est injuste que les gens critiquent et jugent sans vérifier les choses. Ma réponse est en quelque sorte de gagner le trophée. »