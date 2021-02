Tennis

Tennis : Cette annonce forte sur le retour de Roger Federer !

Publié le 22 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que son retour est attendu par tous les fans de tennis, Roger Federer va devoir espérer un alignement des planètes pour réaliser ce défi dans les meilleurs conditions.

« Pour la première fois, j'ai le sentiment que mon genou est à nouveau prêt à jouer des tournois. Vous devez par exemple être mentalement et physiquement prêt à jouer cinq matches en cinq jours. Pour cette raison, je reviens au tournoi du Qatar à Doha. » Après plus d'un an d'absence, Roger Federer a récemment annoncé à la télévision suisse qu’il reprendra la compétition en mars, à Doha. Victime de multiples pépins physiques qui l'ont envoyé sur la table d'opération à deux reprises, le Suisse semble s'être remis. De quoi susciter l'engouement de la planète tennis, qui attend impatiemment de voir comment Roger Federer va faire face à ce défi de taille. L'ancien entraîneur suisse Heinz Gunthardt a livré ses impressions à ce propos.

« Ce sera l’un des plus grands défis que vous ayez jamais vus dans le tennis »