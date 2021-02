Tennis

Tennis : Cette grosse sortie sur le retour de Roger Federer !

Publié le 13 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Bientôt de retour sur les courts, Roger Federer suscite de très belles réactions, à l'instar de celle d'Alex Corretja, qui lui a rendu hommage.

« Pour la première fois, j'ai le sentiment que mon genou est à nouveau prêt à jouer des tournois. Vous devez par exemple être mentalement et physiquement prêt à jouer cinq matches en cinq jours. Pour cette raison, je reviens au tournoi du Qatar à Doha. » Pour la télévision suisse, Roger Federer a récemment annoncé qu’il reprendra la compétition en mars prochain, à Doha, après plus d'un an d'absence. La faute à des pépins physiques au niveau de son genou notamment. Passé par la case opération à deux reprises puis par une longue rééducation, Roger Federer affiche malgré tout de grandes ambitions. Et autant dire que l'annonce de son retour a soulevé les foules. Une réaction logique selon l’ancien joueur, Alex Corretja.

« Perdre ce genre de joueurs, qui sont si importants pour le sport en général, crée un vide »