Tennis

Tennis - Open d’Australie : L’énorme inquiétude de Novak Djokovic !

Publié le 13 février 2021 à 9h35 par T.M.

Qualifié pour le 4ème tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic ne sait toutefois pas s’il pourra être à 100% de ses capacités pour son prochain match.

Ce vendredi, Novak Djokovic a dû aller jusqu’au bout de lui même pour s’imposer face à Taylor Fritz. Poussé à disputer un 5ème set, le Serbe était toutefois très diminué à cause d’une blessure aux abdominaux. Forcément, cela a pesé sur sa performance, mais cela pourrait également avoir un impact sur la suite de son aventure à l'Open d'Australie. Alors que Djokovic s’apprête à affronter Milos Raonic, sera-t-il à 100% pour cette rencontre ? Le numéro 1 mondial est très inquiet à ce sujet…

« Je ne sais pas si je serai sur le court dimanche »