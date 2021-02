Tennis

Tennis : Novak Djokovic s’est fait peur à l’Open d’Australie !

Publié le 10 février 2021 à 12h35 par T.M.

Ce mercredi, Novak Djokovic a dû batailler pour se débarrasser de Frances Tiafoe à l’Open d’Australie. Et le Serbe le reconnait, son adversaire lui a donné du fil à retordre.

Numéro 1 mondial, Novak Djokovic va continuer son parcours à l’Open d’Australie. Ce mercredi, le Serbe a réussi à se débarrasser de Frances Tiafoe au deuxième tour, mais que cela aura été difficile. En effet, Djokovic s’est fait bouger durant la rencontre par l’Américain, concédant même un set à son adversaire du jour. Une adversité qui a d’ailleurs impressionné le tenant du titre.

« Il m'a vraiment poussé dans mes retranchements »