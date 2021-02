Tennis

Tennis : Le terrible constat de Gilles Simon après son élimination à l'Open d'Australie !

Publié le 9 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Gilles Simon n'aura pas existé contre Stefanos Tsitsipas (6-1, 6-2, 6-1) au premier tour de l'Open d'Australie. Le Français n'a pas caché sa désillusion après son élimination.

Après Gaël Monfils lundi, c'est Gilles Simon qui a pris la porte ! Le 66ème mondial au classement ATP a été éliminé dès le premier tour de l'Open d'Australie par Stefanos Tsitsipas (6-1, 6-2, 6-1) ce mardi. Gilles Simon n'a pas fait illusion face au jouer grec, et forcément, la déception était de mise pour le Niçois après ce revers expéditif.

« C'était un match difficile, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir aujourd'hui »