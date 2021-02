Tennis

Tennis : Wimbledon, JO… Federer se fixe de gros objectifs !

Publié le 2 février 2021 à 11h35 par T.M.

Alors que Roger Federer fera donc son retour à la compétition en mars prochain, le Suisse est très ambitieux pour cette année 2021.

Absent quasiment la majorité de la saison dernière, Roger Federer avait dû soigner son genou, passant par la case opération à deux reprises. Pour le Suisse, il a alors fallu faire une longue rééducation par la suite, le privant d’ailleurs des premiers premiers tournois de 2021. Alors que Federer sera notamment absent de l’Open d’Australie, il est toutefois sur le chemin du retour. Pour la télévision suisse, le numéro 5 mondial a annoncé qu’il reprendra la compétition en mars prochain, à Doha : « Pour la première fois, j'ai le sentiment que mon genou est à nouveau prêt à jouer des tournois. Vous devez par exemple être mentalement et physiquement prêt à jouer cinq matches en cinq jours. Pour cette raison, je reviens au tournoi du Qatar à Doha ».

Objectif JO !