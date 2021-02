Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur pour la suite de la saison !

Publié le 22 février 2021 à 10h35 par H.G. mis à jour le 22 février 2021 à 10h37

Alors qu’il a remporté l’Open d’Australie ce dimanche, Novak Djokovic s’est exprimé sur la suite qu’il va donner à sa saison 2021.

Novak Djokovic a désormais remporté 18 titres en Grand Chelem grâce à sa victoire acquise ce dimanche contre Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie sur le score de 7-5 ; 6-2 ; 6-2. Ce faisant, le Serbe âgé de 33 ans a remporté son 82e titre en carrière et a lancé de la meilleure manière sa saison 2021. Cependant, en raison de la pandémie de Covid-19, cette saison sera une nouvelle perturbée, et cela pourrait pousser Novak Djokovic à faire l’impasse sur certains tournois cette année. En effet, comme l’a expliqué celui qui a remporté à neuf reprises l’Open d’Australie, il souhaite trouver un certain équilibre entre le temps qu’il passe avec sa famille et ses ambitions sportives.

« Mon grand objectif est désormais de remporter le plus de titres du Grand Chelem »