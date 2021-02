Tennis

Tennis - Open d’Australie : Les révélations de Medvedev avant la finale contre Djokovic

Publié le 19 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Daniil Medvedev a rejoint Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie après être venu à bout de Stéfanos Tsitsipas en trois sets ce vendredi. Le numéro 4 mondial se dit honoré d’affronter une nouvelle fois le Serbe, même s’il est encore considéré comme le challenger.

Ce dimanche, Daniil Medvedev aura l’opportunité de remporter son premier titre en Grand Chelem. Après s’être imposé contre Stéfanos Tsitsipas en trois sets ce vendredi (6-4, 6-2, 7-5), le numéro 4 mondial a rejoint Novak Djokovic pour jouer la première finale de l’Open d’Australie de sa carrière. Le Russe va pouvoir miser sur toute l’expérience acquise au fur et à mesure des rencontres qu’il a disputé face au numéro 1 mondial (7 toutes compétitions confondues) pour s’imposer, même si la tâche s'avère très compliquée, Djokovic n’ayant jamais perdu en finale de ce tournoi du Grand Chelem (8 victoires). Mais Medvedev, challenger de la rencontre, est heureux de pouvoir affronter un si grand joueur pour l'ultime affrontement de l’Open d’Australie 2021.

« C'est un des plus grands joueurs de l'Histoire. Jouer une finale de Grand Chelem contre lui, c'est superbe »