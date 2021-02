Tennis

Tennis : Stefanos Tsitsipas reçoit les louanges de son entraîneur !

Publié le 18 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Victorieux et renversant face à Rafael Nadal en quart de finale de l'Open d'Australie (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5), Stefanos Tsitsipas a reçu les louanges de son entraîneur.

« Il n'y a pas grand-chose qui m'a traversé l'esprit, si ce n'est profiter du moment. Ce qui s'est passé sur le terrain est suffisamment spectaculaire par lui-même. C'est un moment spécial à partager avec mon père. Mais pas seulement avec lui, avec toute mon équipe. Des moments comme celui-ci ne me sont pas arrivés souvent. Le fait d'avoir été capable de revenir, la façon dont je l'ai fait, dont j'ai lutté face à l'un des meilleurs et des plus respectables joueurs, c'est quelque chose d'extra, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. C'était une première. » En conférence de presse d'après-match, dans des propos relayés par L'Équipe , Stefanos Tsitsipas est revenu sur son exploit. En quart de finale de l'Open d'Australie, le Grec était mené deux sets à rien par Rafael Nadal. Presque impuissant, Tsitsipas est tout de même parvenu à retourner la rencontre et à finalement s'imposer en cinq sets (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5). Un match référence pour lui, qui prouve un certain changement de dimension, selon Patrick Mouratoglou, son entraîneur.

« Il a fallu un sacré mental. C’est une victoire référence évidemment. »