Tennis : Tsitsipas s'enflamme après avoir éliminé Nadal !

Publié le 17 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur de Rafael Nadal en cinq sets (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5) en quart de finale de l'Open d'Australie, Stéfanos Tsitsipas était fier de sa performance en conférence de presse.

C'est un sacré exploit qu'a réalisé Stéfanos Tsitsipas en quart de finale de l'Open d'Australie : le tennisman grec a remonté un retard de deux sets à zéro pour finalement l'emporter en cinq sets (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5) contre Rafael Nadal. Forcément, Stéfanos Tsitsipas était aux anges après ce succès de prestige qui lui ouvre les portes de la demi-finale du tournoi australien, où un duel face à Daniil Medvedev l'attend désormais.

« Je suis triste, cet événement représente beaucoup pour moi »