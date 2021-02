Tennis

Tennis : Ces révélations rassurantes sur l'avenir de Serena Williams !

Publié le 19 février 2021 à 11h35 par La rédaction

Sèchement battue par Naomi Osaka, Serena Williams s'est montrée mystérieuse sur son avenir. Mais la retraite ne semble pas être d'actualité pour le moment, sa volonté de décrocher un 24e tournoi du Grand Chelem étant toujours prédominante.

« Je ne sais pas. Si jamais je disais adieu, je ne le dirais à personne. Alors... » En conférence de presse d'après-match, après sa défaite face à Naomi Osaka en demi-finale de l'Open d'Australie (6-3, 6-4), Serena Williams a laissé plané le doute sur la suite de sa carrière. À 39 ans, l'Américaine affiche toujours un très bon niveau mais cela sera-t-il suffisant pour lui permettre d'aller décrocher ce fameux 24e tournoi du Grand Chelem en simple, qui lui permettrait d’égaliser le record Margaret Court ? Malgré le revers et la déception encaissés, Serena Williams ne devrait pas se laisser abattre bien longtemps selon les experts et ses proches, qui se sont exprimés à son sujet.

« Je sais que tu essaieras encore et encore, Serena, et je resterai à tes côtés jusqu’à ce que tu sois fière de ce que tu as accompli.⁣ »