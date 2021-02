Tennis

Tennis : L'énigmatique sortie de Serena Williams sur la suite de sa carrière !

Publié le 18 février 2021 à 10h35 par La rédaction

Éliminée en demi-finale de l'Open d'Australie par Naomi Osaka (6-3, 6-4), Serena Williams a laissé planer un énorme doute sur la suite de sa carrière.

« Je ne joue plus que pour les Grand Chelem et j’aime le fait d’avoir encore la possibilité de participer et de concourir à un haut niveau . L'Open d'Australie est un de mes Grands Chelems favoris et j'ai beaucoup d'amis à Melbourne. Mais remporter un Grand Chelem est vraiment particulier, cela signifie absolument tout. » Interrogée dans l'émission The Late Show avec Stephen Colbert avant le début de l'Open d'Australie, Serena Williams s'était confiée sur ses ambitions pour la saison à venir. Arrivée en demi-finale, l'Américaine était opposée à Naomi Osaka, actuelle troisième au classement WTA, et a été sèchement battue (6-3, 6-4). Après quoi elle a fait un passage rapide en conférence de presse. Le temps pour elle de s'exprimer mystérieusement sur une possible fin de carrière.

« Si jamais je disais adieu, je ne le dirais à personne »