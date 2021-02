Tennis

Tennis - Open d'Australie : La grosse annonce de Serena Williams avant de défier Osaka !

Publié le 16 février 2021 à 13h35 par A.D. mis à jour le 16 février 2021 à 13h39

Après avoir écarté Simona Halep, Serena Williams aura la lourde tâche de se frotter à Naomi Osaka en demi-finale de l'Open d'Australie. Avant ce choc, l'Américaine a envoyé un message fort.

Tombeuse de Simona Halem ce mardi, Serena Williams a composé son ticket pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Dans le dernier carré, l'ancienne numéro un mondial affrontera Naomi Osaka. Avant de faire face à la Japonaise ce jeudi, Serena Williams a annoncé la couleur. Comme l'a expliqué l'Américaine, elle ne compte pas se laisser impressionner par Naomi Osaka, actuellement troisième au classement ATP.

«Peu importe le nom de votre adversaire»