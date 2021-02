Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Medvedev rend un hommage appuyé au Big Three !

Publié le 22 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Battu par Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie (7-5, 6-2, 6-2), Daniil Medvedev s'est cassé les dents sur un membre du Big Three. Pour sa dernière conférence de presse de la compétition, le Russe s'est exprimé à ce propos.

Face au numéro 1 mondial Novak Djokovic, Daniil Medvedev n'a rien pu faire. À tel point qu'il a été sèchement battu en trois sets (7-5, 6-2, 6-2) ce dimanche, en finale de l'Open d'Australie. Une défaite cruelle pour le Russe, qui avait réalisé jusque-là un tournoi concluant et qui pensait pouvoir faire chuter un membre du Big Three. Mission impossible pour un Medvedev impuissant, qui a vu le Serbe remporter son neuvième titre à l'Open d'Australie. Une performance colossale sur laquelle est revenu Daniil Medvedev avant de quitter l'Australie, lui qui, à 25 ans, est bien conscient que les trois légendes que sont Djokovic, Nadal et Federer, réalisent des exploits presque surhumains avec lesquels le commun des mortels ne rivalisera peut-être plus jamais.

« On parle de cyborgs du tennis »