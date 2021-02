Tennis

Tennis : Les regrets de Daniil Medvedev après sa défaite contre Novak Djokovic !

Publié le 21 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Défait en trois sets par Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie (7-5, 6-2, 6-2), Daniil Medvedev n'a pas caché sa déception après la rencontre.

Terrible désillusion pour Daniil Medvedev ! Le joueur russe n'est pas parvenu à s'imposer contre Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie. Daniil Medvedev a en effet subi la loi du n°1 mondial ce dimanche, avec une défaite en trois sets (7-5, 6-2, 6-2). Si Novak Djokovic n'a pas caché son admiration pour son jeune adversaire après la rencontre, le joueur de 25 ans était tout de même décontenancé au terme de leur duel.

« Ce n'est pas facile de parler juste après avoir perdu une finale de Grand Chelem »