Tennis : Djokovic envoie un message clair à la nouvelle génération !

Publié le 20 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Avant d'affronter Daniil Medvedev (25 ans) en finale de l'Open d'Australie ce dimanche, Novak Djokovic s'est prononcé sur cette nouvelle génération qui pointe le bout de son nez.

Novak Djokovic est passé par toutes les émotions durant cette quinzaine australienne. Touché aux abdominaux lors de son troisième tour face à l'Américain Taylor FrItz, le joueur serbe a failli abandonner et quitter le tournoi par la petite porte. Finalement, le numéro 1 mondial a décidé de poursuivre le tournoi. Bien lui en a pris puisque Djokovic s'est qualifié ce vendredi pour la finale de l'Open d'Australie. Ce dimanche, il aura rendez-vous avec Daniil Medvedev, numéro 4 mondial et membre de la nouvelle génération qui pointe doucement le bout de son nez.

« Ils vont devoir se casser le c** pour y arriver »