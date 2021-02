Tennis

Tennis - Open d’Australie : Ce constat lourd de sens sur Djokovic avant la finale !

Publié le 19 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Novak Djokovic va avoir l’opportunité de remporter son neuvième titre de l’Open d’Australie. Le Serbe sera opposé à Daniil Medvedev ce dimanche. Si le numéro 1 mondial est le grand favori, Boris Becker avoue que ce ne sera pas gagné d’avance pour Djokovic.

Ce dimanche, Novak Djokovic aura l’opportunité de se rapprocher un peu plus de Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de titres en Grand Chelem (20 pour le Suisse et l'Espagnol, 17 pour le Serbe pour le moment). Le numéro 1 au classement ATP s’opposera à Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie, le Russe s’étant imposé contre Stéfanos Tsitsipas en trois sets ce vendredi (6-4, 6-2, 7-5). Bien évidemment, Djokovic est annoncé comme le grand favori puisqu’il n’a jamais perdu une finale du tournoi australien (8 victoires). Mais la tâche pourrait s’avérer plus compliquée que prévu selon Boris Becker.

« Novak Djokovic est le grand favori pour le titre, mais »