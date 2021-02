Tennis

Tennis : Les propos rassurants d'un Novak Djokovic en pleine bourre !

Publié le 18 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Qualifié pour la finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic sort de ce qu'il qualifie comme la meilleure performance du tournoi, sans douleur, plus fort que jamais.

Un temps inquiet à propos de sa blessure aux abdominaux, Novak Djokovic s'est par la suite montré mystérieux à ce propos. Des réactions étranges, couplées à des performances convaincantes sur les courts, qui ont suscité une nouvelle polémique dont il est impossible de démêler le vrai du faux. Une chose est sûre, le Serbe enchaîne les matchs sans paraitre affaibli, au contraire, comme en témoigne sa victoire en demi-finale de l'Open d'Australie face au Russe Aslan Karatsev (114e mondial au classement ATP), issu des qualifications (6–3, 6–4, 6–2). Une domination sans équivoque et sans douleur sur laquelle le numéro 1 mondial, qui va disputer sa 9e finale à Melbourne, s'est exprimé.

« C’est ma meilleure performance du tournoi jusqu’à maintenant. Je n’ai pas ressenti de douleur. »