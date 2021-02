Tennis

Tennis : Australie, coronavirus... Djokovic en remet une couche !

Publié le 16 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Novak Djokovic s'est à nouveau plaint des conditions dans lesquelles se déroule actuellement l'Open d'Australie.

Auteur de propos très controversés concernant le coronavirus qui lui ont notamment attiré les foudres de Nick Kyrgios, Novak Djokovic n'en démord pas : cet Open d'Australie est pour lui une anomalie. Le numéro un au classement ATP, qui se prépare à affronter Aslan Karatsev en demi-finale du tournoi, a réaffirmé sa position concernant les mesures de précaution prises dans le cadre de l'Open d'Australie en conférence de presse.

« La majorité des joueurs ne veut pas poursuivre la saison comme ça »