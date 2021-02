Tennis

Tennis : La sortie surréaliste de Nick Kyrgios à Novak Djokovic !

Publié le 14 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Nick Kyrgios a à nouveau décidé de s'en prendre à Novak Djokovic, n'hésitant pas à dire qu'il n'appréciait pas du tout le tennisman serbe en conférence de presse ce dimanche.

Ce n'est un secret pour personne : Novak Djokovic n'apprécie pas Nick Kyrgios, et le sentiment est mutuel. Le tennisman australien avait ainsi affirmé que « Djokovic est stupide » et qu'il « ne sera jamais le plus grand » lorsque le n°1 mondial au classement ATP avait critiqué les restrictions sanitaires imposées aux joueurs pour participer à l'Open d'Australie. Nick Kyrgios en a rajouté une couche ce dimanche.

«Novak ne m'aime pas et je ne l'aime pas du tout»