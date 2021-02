Tennis

Tennis : L'énorme coup de gueule de Benoît Paire !

Publié le 8 février 2021 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 8 février 2021 à 15h48

Eliminé au premier tour de l'Open d'Australie par Egor Gerasimov ce lundi, Benoît Paire a laissé exploser sa frustration face aux conditions dans lesquelles la compétition s'est déroulée.

Un petit tour et puis s'en va ! Benoît Paire s'est incliné dès le premier tour de l'Open d'Australie ce lundi face à Egor Gerasimov. Le joueur biélorusse, classé 78ème au classement ATP, a disposé du Français en quatre sets (6-2, 2-6, 7-6 [5], 7-5). Dans une interview accordée à L'Equipe , Benoît Paire a vivement manifesté sa colère face aux circonstances durant lesquelles l'Open d'Australie a eu lieu.

« Leur tournoi, c'est de la m**** »