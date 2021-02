Tennis

Tennis : Benoit Paire choisit le prochain entraineur de l'OM !

Publié le 4 février 2021 à 9h35 par A.D.

Alors qu'André Villas-Boas a été mis à pied, Pablo Longoria recherche activement son successeur. Alors que le nom d'Habib Beye a été cité parmi les pistes possibles, Benoit Paire a dévoilé que ce serait son rêve de voir l'ancien défenseur de l'OM s'assoir sur le banc marseillais.

L'ambiance n'est pas du tout au beau fixe à l'OM. Après une conférence de presse hallucinante, où il a taclé sa direction et en particulier Pablo Longoria, André Villas-Boas a été mis à pied. Au travail pour dénicher le successeur du coach portugais, le Head of Football de l'OM a déjà approché plusieurs cibles. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria a contacté à la fois Lucien Favre, Maurizio Sarri et Rafael Benitez pour leur proposer de prendre les rênes de l'OM, mais tous ont préféré décliner sa proposition. Alors que le nom d'Habib Beye a également été lié à l'OM depuis la mise à pied d'André Villas-Boas, Benoit Paire s'est positionné sur ce dossier sur les réseaux sociaux.

«Habib Beye entraîneur de l’OM, mon rêve»

Sur son compte Twitter , Benoit Paire a expliqué clairement que ce serait son rêve de voir Habib Beye sur le banc de l'OM pour remplacer André Villas-Boas. « Habib Beye entraîneur de l’OM, mon rêve » , a posté simplement l'Avignonnais. Reste à savoir si Pablo Longoria exaucera son souhait.