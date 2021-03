Tennis

Tennis : Retraite, critiques... Andy Murray reçoit un soutien de taille !

Publié le 4 mars 2021 à 20h35 par A.D.

Tout juste revenu de sa grave blessure à la hanche, Andy Murray est sous le feu des critiques et poussé à prendre sa retraite. Interrogé sur le Britannique, Kei Nishikori a tenu à prendre sa défense.

Critiqué vivement depuis son retour de sa grave blessure à la hanche, Andy Murray est poussé par beaucoup à prendre sa retraite. Toutefois, il n'est pas question pour lui d'abandonner aussi facilement et de céder face à la pression. « Les critiques sur les réseaux sociaux me poussant à prendre ma retraite ? Je n'ai pas Twitter sur mon téléphone et j'ai supprimé Instagram la semaine dernière. Pas à cause des commentaires. (...) Depuis que je suis revenu et que j'ai commencé à jouer avec une hanche en métal, j'ai battu quelques très bons joueurs. Pourquoi devrais-je arrêter ? Donnez-moi une bonne raison pour laquelle je devrais arrêter de jouer. Avec cette hanche, je peux toujours rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Je trouve que c'est assez amusant », avait expliqué Andy Murray ce mardi. Interrogé sur le sujet après sa victoire contre Alex de Minaur en huitième de finale du tournoi de Rotterdam, Kei Nishikori n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'ex-numéro 1 mondial, n'hésitant pas à lui apporter son soutien.

«Il décidera quand il en aura envie, nous avons besoin de lui »