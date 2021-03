Tennis

Tennis : Retraite, critiques... Andy Murray prévient ses détracteurs !

Publié le 2 mars 2021 à 16h35 par A.D.

En grande difficulté sur le plan physique depuis de longs mois, Andy Murray aurait pu abandonner et prendre sa retraite sportive. Alors qu'il a décidé de se battre jusqu'au bout, l'ancien numéro un mondial est sous le feu des critiques, poussé à tirer sa révérence par beaucoup sur les réseaux sociaux. Interrogé sur le sujet, Andy Murray a expliqué qu'il n'avait aucune raison de mettre un terme à sa carrière pour le moment.

Handicapé par de grosses blessures, Andy Murray a manqué de longs mois de compétition. Et pourtant, l'ancien numéro un mondial ne compte pas dire stop de si tôt et mettre un terme à sa carrière. En lice à Rotterdam, Andy Murray s'est imposé difficilement face à Robin Haase (2-6, 7-6, 6-3). Un résultat qui l'encourage à continuer et ne lui donne pas du tout l'envie de prendre sa retraite. Vivement critiqué sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas tiré sa révérence, Andy Murray a fait passer un message fort après sa victoire. Dans des propos rapportés par L'Equipe , le Britannique a affirmé son désir de continuer à jouer au plus haut niveau.

«Donnez-moi une bonne raison pour laquelle je devrais arrêter de jouer»