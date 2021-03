Tennis

Tennis : Ce message fort sur le grand retour de Roger Federer !

Publié le 1 mars 2021 à 11h35 par T.M.

D’ici quelques jours, Roger Federer foulera à nouveau les courts en compétition. A cette occasion, Tim Henman s’est confié sur les ambitions du Suisse.

Cela fait maintenant plus d’un an que l’on a plus vu Roger Federer jouer un match de tennis. Embêté par son genou, le Suisse a dû passer par la case opération pour oublier ses pépins. Ayant ensuite observé une longue rééducation, le numéro 5 mondial a donc mis du temps avant de revenir à la compétition. Toutefois, l’attente touche désormais à sa fin et pour Federer, il est l’heure de reprendre les raquettes. A l’occasion du tournoi de Doha, le Suisse va donc reprendre goût à la compétition. Et selon Tim Henman, si Roger Federer revient, ce n’est pas pour rien.

« Il ne vient pas pour faire de la figuration »