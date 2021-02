Tennis

Tennis : Le clan Federer fait une nouvelle annonce sur son retour !

Publié le 28 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Malgré l'impatience et la joie qu'a engendrée l'annonce de son grand retour chez les fans de tennis, Roger Federer est conscient qu'il doit écouter son corps. Un constat implacable qui n'entrave pas sa passion.

Attendu à Doha en ce mois de mars pour son grand retour après plus d'un an d'absence en raison de nombreux pépins physiques dont il a eu du mal à se remettre, Roger Federer a d'ores et déjà affiché ses ambitions. Son préparateur physique, Pierre Paganini s'est exprimé à ce propos récemment : « Est‐ce que l’âge peut l’empêcher de gagner des titres ? Je ne crois pas non. Mais c’est un peu tôt pour répondre. C’est la 5e génération contre laquelle il joue. Les adversaires sont forts, et le tennis est chaque fois plus exigeant. Roger en a été le principal responsable. Mais j’aimerais souligner qu’il sait que la route sera plus longue. » Conscient des difficultés qu'il va devoir surmonter, Roger Federer n'en demeure pas moins passionné pour autant et ce, même s'il sait pertinemment qu'il n'est plus tout jeune et qu'il doit écouter son corps.

« Il ne mettra jamais sa santé en péril. Il ne poussera pas la machine si ça n’a aucun sens. »