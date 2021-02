Tennis

Tennis : Le clan Federer dévoile ses grandes ambitions avant son retour !

Publié le 25 février 2021 à 9h35 par A.D.

Blessé pendant de longs mois, Roger Federer devrait faire son grand retour à Doha au mois de mars. Interrogé sur le sujet, Pierre Paganini, préparateur physique du maitre à jouer suisse, s'est prononcé sur ses ambitions.

Victime de blessures à répétition, Roger Federer a manqué de longs mois de compétition. Sur le point d'être remis totalement, le maitre à jouer suisse a prévu de faire son grand retour à Doha au mois de mars comme l'a annoncé son préparateur physique. « La grande différence avec 2016, c’est qu’il s’agissait finalement d’une longue pause entre l’Australie et Wimbledon, ses muscles étaient donc en fait toujours là. Cette fois, nous ne sommes pas vraiment dans la même situation, nous avons eu une interruption totale et je dois bien avouer que les muscles se sont considérablement détériorés. Pour le moment, il est clair qu’il va jouer à Doha, alors on verra » , a précisé Pierre Paganini à Tagesanzeiger .

«Roger sait que la route sera plus longue»