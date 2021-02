Tennis

Tennis : Tsonga s'enflamme totalement pour son grand retour !

Publié le 23 février 2021 à 12h35 par A.D.

Ecarté des courts pendant 13 longs mois, Jo-Wilfried Tsonga a fait son grand retour ce lundi. Malgré sa défaite contre Sebastian Korda, le Français a affiché un large sourire en conférence de presse.

Jo-Wilfried Tsonga est de retour. Peu épargné par les blessures, le Français n'avait pas foulé le moindre court depuis le 1er tour de l'Open d'Australie 2020, soit il y a treize mois. Enfin revenu, Jo-Wilfried Tsonga a affronté Sebastian Korda à l'Open Sud de France ce lundi. Et malgré sa défaite en deux petits sets (6-4, 6-2), le Manceau s'est enflammé en conférence de presse, heureux de retrouver la compétition.

«Je suis heureux parce que je ne m’attendais pas à rejouer»