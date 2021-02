Tennis

Tennis : Les confidences d'Ugo Humbert après sa nouvelle victoire !

Publié le 24 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Ugo Humbert s'est livré sur les circonstances de sa victoire au deuxième tour de l'Open Sud de France ce mercredi.

Après son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie début février, Ugo Humbert est revenu dans l'Hexagone pour l'Open Sud de France à Montpellier. Vainqueur de Norbert Gombos (6-3, 7-6 [3]) au premier tour lundi, le natif de Metz a dominé Tallon Griekspoor (6-7 [4], 7-6 [5], 7-6 [5]) au deuxième tour ce mercredi. Récemment félicité par Nick Kyrgios, Ugo Humbert s'est expliqué sur cette victoire difficile face au joueur néerlandais en conférence de presse.

« J'étais tendu mais je me suis accroché »