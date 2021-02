Tennis

Tennis : La joie de Lucas Pouille après son grand retour !

Publié le 23 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Lucas Pouille a donné de ses nouvelles après son revers contre Benjamin Bonzi (7-6(5), 6-2) ce mardi.

Blessé et opéré du coude, Lucas Pouille avait été réduit à un seul match en 2020. Le joueur français tente désormais de retrouver son rythme et ses sensations après son intervention chirurgicale. Vaincu à Quimper le mois dernier, Lucas Pouille s'est incliné contre Benjamin Bonzi en deux sets (7-6(5), 6-2) en 16ème de finale de l'Open Sud de France ce mardi. En dépit de sa défaite, le joueur de 27 ans a exprimé sa joie de revenir à la compétition en conférence de presse.

« C'est beaucoup de bonheur de pouvoir jouer librement, sans douleur »