Tennis

Tennis : Nick Kyrgios s'enflamme pour Ugo Humbert !

Publié le 10 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Vainqueur d'Ugo Humbert au terme d'un match très relevé (5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4), Nick Kyrgios a vanté les mérites de son jeune adversaire après la rencontre.

Ugo Humbert n'ira pas plus loin que le deuxième tour dans cet Open d'Australie. Après son succès contre le Japonais Yasutaka Uchiyama au premier tour (6-3, 6-4, 6-7, 6-3), le natif de Metz s'est incliné contre Nick Kyrgios (5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4) ce mercredi. Conscient d'avoir été poussé dans ses derniers retranchements par Ugo Humbert, qui a obtenu deux balles de match, le joueur australien a félicité son adversaire au terme de leur duel.

« Il est vraiment bon, il va devenir un joueur dangereux »