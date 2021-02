Tennis

Tennis : Tsitsipas prend position dans la guerre entre Djokovic et Kyrgios !

Publié le 9 février 2021 à 20h35 par B.C.

Alors que la brouille entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios fait énormément parler dans le monde du tennis, Stefanos Tsitsipas a donné son avis sur l’affaire.

Depuis plusieurs mois, Novak Djokovic et Nick Kyrgios ne cessent de s’écharper. Alors que l’Open d’Australie vient d’ouvrir ses portes, les deux joueurs se sont de nouveau fait remarquer dans les médias à coup de déclarations fracassantes. « Je pense qu’il est très important de responsabiliser les joueurs, surtout quand il s’agit de l’un de nos leaders de notre sport. Pendant la pandémie, il a fait certaines choses qu’il n’aurait pas dû faire. Ce n’était tout simplement pas le bon moment », a notamment déclaré l’Australien au sujet de Djokovic dernièrement, de quoi faire réagir le numéro 1 mondial : « Je ne veux pas commenter parce qu’il ne demande que ça. Je ne sais pas ce qu’il recherche, une sorte de débat, d’attention, qu’est‐ce que je sais. Je ne le lui donnerai pas car il ne le mérite pas et c’est tout. Je n’ai ni le besoin ni le sentiment que je devrais m’asseoir avec lui. Je ne suis absolument pas intéressé par le gars. » Après sa victoire contre Gilles Simon, Stefanos Tsitsipas a donné son avis sur la passe d’armes entre les deux joueurs.

Il y a beaucoup de choses stupides qu’il a faites dans le passé