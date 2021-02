Tennis

Tennis : Serena Williams s'est lancée un ultime défi avant sa retraite !

Publié le 24 février 2021 à 14h35 par A.D.

Avec 23 titres du Grand Chelem au compteur, Serena Williams vise le record de Margaret Court. A en croire son entraineur, Patrick Mouratoglou, l'ancienne numéro un mondial ne prendra pas sa retraite tant qu'elle n'aura pas égalé les 24 sacres de la championne australienne.

Alors qu'elle va bientôt atteindre le cap de la quarantaine, Serena Williams a fait le choix, osé, de reprendre sa carrière après sa grossesse le 1er septembre 2017. Une décision prise pour une raison simple. Comme l'a fait savoir Patrick Mouratoglou, son entraineur, Serena Williams ne compte pas tirer sa révérence tant qu'elle n'aura pas remporté au moins 24 titres du Grand Chelem. Si elle parvient à réaliser cet exploit, l'Américaine sera au même rang que Margaret Court, actuelle détentrice du record.

«Je ne pense pas qu’elle s’arrêtera tant qu’elle n’aura pas au moins remporté un autre Grand Chelem»