Tennis

Tennis : Retraite, coronavirus... La sortie forte d'Andy Murray !

Publié le 2 mars 2021 à 14h35 par A.D. mis à jour le 2 mars 2021 à 14h37

Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, Andy Murray ne lâche rien. Après sa victoire lors de son entrée en lice à Rotterdam, l'ancien numéro un mondial a fait passer un message très fort.

Victime de grosses blessures à répétition, Andy Murray démontre qu'il a un mental d'acier. Opposé à Robin Haase au premier tour du tournoi de Rotterdam, le Britannique a été malmené, mais est tout de même parvenu à s'imposer (2-6, 7-6, 6-3). Lors d'un entretien rapporté sur le site officiel de l' ATP , Andy Murray est revenu sur sa victoire et s'est livré sur les grosses difficultés qu'il a rencontré avec les pépins physiques et le coronavirus.

«Chaque fois que je perds un match, on me dit de prendre ma retraite»