Tennis : La dernière sortie surréaliste de Benoît Paire !

Publié le 25 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Entre le soleil de l'Argentine et la proximité avec sa famille à Montpellier, Benoît Paire a privilégié... l'Argentine. Un choix sur lequel il est revenu après une première victoire depuis de nombreux mois maintenant.

Éliminé au premier tour de l'Open d'Australie par Egor Gerasimov (6-2, 2-6, 7-6 [5], 7-5), Benoît Paire avait laissé exploser sa frustration face aux conditions dans lesquelles la compétition s'est déroulée. Pour tourner la page, le Français avait le choix entre un tournoi à Cordoba, en Argentine, et un autre à Montpellier, soit tout près de chez lui, le natif d'Avignon. Pour se changer les idées, Benoît Paire a pris la direction de l'Amérique du Sud et cela semble plutôt bien lui réussir pour le moment puisqu'il s'est imposé en deux sets face à Nicolas Jarry (6-2, 6-4). Un succès dont il s'est réjoui, lui qui n'avait plus gagné la moindre rencontre depuis le dernier Roland-Garros. Outre son possible retour en forme, Benoît Paire s'est réjouit du cadre idyllique dans lequel il se trouve.

« Je préfère forcément jouer dehors au soleil devant des fans puis aller fêter ma victoire avec une bière au bord de la piscine. »