Tennis : Federer, Nadal, Djokovic… Milos Raonic s’enflamme pour le Big 3 !

Publié le 8 mars 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que Roger Federer s’apprête à faire son grand retour, Milos Raonic s’est montré dithyrambique à l’égard du Suisse et de ses deux principaux rivaux sur le circuit, Rafael Nadal et Roger Federer.

Depuis plus d’une quinzaine d’années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent le circuit ATP. L’Espagnol et le Serbe ont profité de l’absence du Suisse pour refaire leur retard sur ce dernier, mais Federer s’apprête à faire son grand retour à Doha, après plus d’un an d’absence. Nadal totalise 20 titres du Grand Chelem, autant que Roger Federer, tandis que Novak Djokovic suit la cadence avec 18 sacres suite à sa victoire en Australie. Interrogé sur ces trois champions, Milos Raonic s’est montré très élogieux.

« Nous sommes surtout chanceux de les voir jouer en même temps »