Tennis

Tennis : La sortie lourde de sens de Roger Federer sur sa retraite !

Publié le 8 mars 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 8 mars 2021 à 18h37

À 39 ans, et après une longue absence, Roger Federer aurait pu penser à prendre sa retraite. Mais cette option n’était clairement pas envisageable pour le Suisse.

L’année 2020 n’aura clairement pas été celle de Roger Federer. Outre la Covid-19 qui a mis un frein à la saison de tennis, le Suisse a dû faire face à une double opération du genou droit. Une blessure qui a éloigné l’octuple vainqueur de Wimbledon des courts pendant plus d'un an. Mais Federer s’est montré fort et patient, et il fera son retour lors des huitièmes de finale du tournoi de Doha qui a débuté ce samedi. À 39 ans, le numéro 6 au classement ATP s’est accroché, la retraite n’était clairement pas une option.

« Prendre ma retraite n’a jamais été envisagé. »