Tennis

Tennis : La grande annonce de Roger Federer pour Wimbledon !

Publié le 8 mars 2021 à 16h35 par T.M.

Alors que Roger Federer retrouve enfin la compétition à l’occasion du tournoi de Doha, le Suisse vise notamment Wimbledon.

Cela fait maintenant plus d’un an que l’on a plus revu Roger Federer sur un court de tennis. Embêté par des pépins au genou, le Suisse a dû se faire opérer à deux reprises et observer une longue période de rééducation. Mais l’heure du grand retour a enfin sonné pour le numéro 5 mondial. Et cette semaine, à l’occasion du tournoi de Doha, Federer va reprendre goût à la compétition avec un grand objectif : Wimbledon. Le Grand Chelem londonien, le préféré de l’Helvète doit se disputer début juillet.

« C'est alors que la saison commencera pour moi »