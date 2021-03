Tennis

Tennis : Le clan Nadal se méfie du retour de Roger Federer !

Publié le 7 mars 2021 à 14h35 par La rédaction

Quelle forme Roger Federer va-t-il afficher pour son retour tant attendu ? Selon le clan Nadal, il n'y aucun doute sur le fait que le Suisse va en surprendre plus d'un.

Alors qu'il va prochainement faire son entrer en lice au Tournoi de Doha, Roger Federer est des plus attendus. Après plus d'un an d'absence en raison de nombreux problèmes physiques dont il a eu du mal à se remettre, le Suisse s'est dit prêt à fouler de nouveau les courts, motivé à l'idée d'en découdre. À bientôt 40 ans, Roger Federer interroge également, notamment sur la forme physique qu'il va afficher pour ce retour au jeu. Le clan de Rafael Nadal fait partie de ceux qui se posent des questions à ce propos, mais qui savent pertinemment que Roger Federer est capable de tout, voire même d'aller décrocher un autre titre du Grand Chelem.

« Gagner un Grand Chelem ? S’il y a une personne qui est capable de le faire, c’est lui »