Tennis : L’aveu d’Andy Murray sur le retour de Roger Federer !

Publié le 5 mars 2021 à 22h35 par B.C. mis à jour le 5 mars 2021 à 22h37

Alors que le grand retour de Roger Federer sur les courts approche, Andy Murray estime que le Suisse est encore en mesure de venir à bout de la plupart des joueurs du circuit.

Après plus d’un an d’absence en raison d’une blessure à un genou, Roger Federer s’apprête à faire son grand retour à la compétition pour disputer le tournoi de Doha dès le 8 mars. « Pour la première fois, j'ai le sentiment que mon genou est à nouveau prêt à jouer des tournois. Vous devez par exemple être mentalement et physiquement prêt à jouer cinq matches en cinq jours. Pour cette raison, je reviens au tournoi du Qatar à Doha », expliquait dernièrement le cinquième joueur mondial. Beaucoup d’interrogations existent concernant le niveau de Roger Federer après cette très longue absence, mais de son côté, Andy Murray estime que la légende suisse sera au rendez-vous.

« Il a assez de talent pour battre la plupart des joueurs