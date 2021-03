Tennis

Tennis : Novak Djokovic dévoile l'un de ses surprenants secrets !

Publié le 7 mars 2021 à 11h35 par La rédaction

Souvent critiqué, Novak Djokovic ne se laisse pas perturber pour autant. À tel point que même le manque de soutien du public le pousse à aller encore plus loin dans ses exploits.

Loin d'être le plus aimé des joueurs, que ce soit sur le circuit, par les fans de tennis ou par les experts, Novak Djokovic n'en demeure pas moins un athlète remarquable et des plus dominants dans sa discipline. À tel point que, entre les nombreuses critiques qu'il reçoit au quotidien, pour n'importe quelle raison, qu'elles soient sportives ou extra-sportives, le Serbe peut compter sur de nombreux soutiens et sur les louanges de certaines légendes de ce sport à l'instar de Roger Federer. Mais son principal allié face aux critiques n'est autre que lui-même, comme il l'a expliqué dans un long chat vidéo avec Jafarieh Chervin, son ami et « maître spirituel ».

Novak Djokovic, imperturbable ?