Tennis : Ce prodige qui s'enflamme totalement pour Rafael Nadal !

Publié le 6 mars 2021 à 22h35 par A.D.

A seulement 19 ans, Jannik Sinner a eu la chance d'être au plus près de Rafael Nadal. Alors qu'il s'est déjà entrainé et frotté au numéro 2 mondial à plusieurs reprises, le prodige italien s'est totalement enflammé.

Véritable prodige, Jannik Sinner entre peu à peu dans la cour des grands. Alors qu'elle n'a que 19 ans, la pépite italienne a déjà affronté les meilleurs joueurs, et notamment Rafael Nadal. D'ailleurs, en plus de s'être frotté au numéro 2 mondial, Jannik Sinner a même eu la chance de s'entrainer avec lui. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe Magazine , Jannik Sinner a fait passer un message très fort sur son expérience avec Rafael Nadal.

«M’entraîner avec Nadal était la meilleure chose qui pouvait m’arriver»