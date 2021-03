Tennis

Tennis : Les mots très forts de Federer pour Djokovic !

Publié le 6 mars 2021 à 20h35 par B.C.

Interrogé avant son grand retour, Roger Federer s’est montré très élogieux à l’égard de Novak Djokovic.

Après plus d’un an d’absence, Roger Federer s’apprête à faire son grand retour dans quelques jours à l’occasion du tournoi de Doha. Le Suisse est très attendu et se montre déterminé malgré cette longue période sans compétition. « Je peux vous dire que je suis très impatient. Ça a été un chemin long et difficile. Il y a encore du boulot mais je sens que je suis bien », a-t-il notamment déclaré avant son retour sur les courts. Pendant son absence, Novak Djokovic s’est illustré, en remportant notamment le dernier Open d’Australie. Au cours d’un live Instagram avec QatarTennis, Federer a eu des mots très forts vis-à-vis de Djokovic.

« Il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps »