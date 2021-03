Tennis

Tennis : Rafael Nadal décrypte sa grande rivalité avec Federer et Djokovic !

Publié le 2 mars 2021 à 9h35 par A.D.

Depuis de longues années, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal raflent presque tout sur leur passage. Interrogé sur sa grande rivalité avec les deux autres membres du Big 3, le Majorquin a lâché ses vérités.

Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal dominent la planète tennis depuis plus d'une décennie. Malgré leur âge avancé, les trois hommes font toujours partie des touts meilleurs joueurs du monde. Si Roger Federer, qui n'est pas épargné par les pépins physiques, est actuellement classé cinquième, Rafael Nadal (2ème) et Novak Djokovic (1er) reste sur le toit du monde et se partagent les deux premières places du classement ATP. Interrogé sur sa grande rivalité avec Novak Djokovic (33 ans) et Roger Federer (39 ans), Rafael Nadal (34 ans) a répondu sans détour.

«Nous ne sommes rivaux que lors de nos matchs»