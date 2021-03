Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic…Le grand hommage de Medvedev !

Publié le 15 mars 2021 à 10h35 par T.M.

Nouveau numéro 2 mondial, Daniil Medvedev vient bouleverser l’ordre établi par le Big 3. Pour autant, le Russe n’en demeure pas moins admiratif de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Cela fait maintenant de très longues années que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent le tennis mondial, en témoigne le record du Serbe qui est devenu le joueur ayant passé le plus de temps à la place de numéro 1 mondial avec désormais 312 semaines. Mais derrière ces véritables monstres des courts, la nouvelle génération pointe de plus en plus le bout de son nez. Et c’est notamment le cas avec Daniil Medvedev qui vient de réussir l’exploit de grimper à la place de numéro 2 mondial. Une énorme réussite pour le Russe, qui a tout de même tenu à rendre hommage à Federer, Nadal et Djokovic.

Medvedev est impressionné !