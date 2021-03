Tennis

Tennis : Cette énorme annonce sur le record de Novak Djokovic !

Publié le 13 mars 2021 à 13h35 par T.M.

Seul détenteur du record de semaines passées en tant que numéro 1, Novak Djokovic devrait améliorer considérablement son record selon Daniil Medvedev.

Actuel numéro 1 mondial, Novak Djokovic a occupé cette position pendant 311 semaines depuis le début de sa carrière. C’est un record, le Serbe venant de dépasser Roger Federer. Mais à 33 ans, Djokovic a encore de belles années devant lui et le trône de numéro 1 mondial devrait encore lui revenir un certain temps. C’est d’ailleurs ce que prévoit Daniil Medvedev, son actuel dauphin au classement ATP.

« Convaincu qu’il peut atteindre 400 semaines »