Tennis

Tennis : Cette grosse annonce sur la suprématie de Roger Federer !

Publié le 13 mars 2021 à 18h35 par A.D.

Malgré ses 39 ans, Roger Federer martyrise toujours ses adversaires sur les courts, et Diego Schwartzman n'y échappe pas. Interrogé sur le maitre à jouer suisse, l'Argentin n'a pas tari d'éloges à son égard.

Comme le bon vin, Roger Federer semble se bonifier avec les années. Alors qu'il va fêter ses 40 ans le 8 août prochain, le maitre à jouer suisse reste incontestablement l'un des meilleurs joueurs du monde. Et ce, même s'il n'est pas épargné par les blessures ces derniers temps. Alors que Roger Federer a fait son grand retour après plus d'un an d'absence, Diego Schwartzman s'est totalement incliné devant lui.

«Si Federer est inspiré, il vous fait vous sentir stupide»