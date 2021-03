Tennis

Tennis : Tsitsipas s'enflamme pour le grand retour de Roger Federer !

Publié le 12 mars 2021 à 17h35 par A.D. mis à jour le 12 mars 2021 à 17h36

Absent des courts pendant plus d'un an, Roger Federer a retrouvé la compétition à Doha cette semaine. Alors que le maitre à jouer suisse a fait son grand retour, Stéfanos Tsitsipas a reconnu que cette nouvelle le comblait de joie.

Fortement handicapé par des problèmes de blessures, Roger Federer a été écarté des courts pendant de longs mois. De retour à Doha, le maitre à jouer suisse s'est imposé face à Daniel Evans mercredi, avant de s'incliner contre Nikoloz Basilashvili ce jeudi. Alors que Roger Federer a retrouvé les joies de la compétition, Stéfanos Tsitsipas s'est totalement enflammé, avouant que le fait de revoir l'ancien numéro un mondial lui faisait plaisir.

«C’est agréable de le voir jouer, même si je ne pourrai jamais atteindre son niveau»